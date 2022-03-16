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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ile Çankaya Köşkü’nde bir araya geldi.
Şehit ailesi ve gazilere övünç madalyaları törenle verildi... Yazıcı: “Ayağımız gitmiş hiç önemli değil bu vatana canımız feda olsun”
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Mariupol’de mahsur kalan Türk vatandaşları hakkında, "Mariupol’de ciddi sıkıntımız var. Çatışmalar devam ettiği için tahliye çok riskli. Her iki tarafla da görüşüyoruz" dedi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Mariupol’de mahsur kalan Türk vatandaşları hakkında, "Mariupol’de ciddi sıkıntımız var. Çatışmalar devam ettiği için tahliye çok riskli. Her iki tarafla da görüşüyoruz" dedi.
Politika 16.03.2022, 16:00
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Mariupol’de mahsur kalan Türk vatandaşları hakkında, "Mariupol’de ciddi sıkıntımız var. Çatışmalar devam ettiği için tahliye çok riskli. Her iki tarafla da görüşüyoruz" dedi.