Son Dakika
TÜDKİYEB Genel Başkanı Çelik: “Küçükbaş hayvancılık, devlet destekli tarım sigortalarında atağa geçerek en yüksek yıllık artış yüzdesine ulaşmıştır”
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Malezya Başbakanı İsmail Sabri Yakub ile görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Malezya Başbakanı İsmail Sabri Yakub ile görüştü
Politika 04.08.2022, 07:43
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Malezya Başbakanı İsmail Sabri Yakub ile görüştü
(KUALA LUMPUR) Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Malezya Başbakanı İsmail Sabri Yakub ile görüştü. Bakan Çavuşoğlu görüşmeyle ilgili olarak, "Stratejik ortağımız Malezya’nın Başbakanı İsmail Sabri Yakub ile görüştük. Geçtiğimiz ay ülkemizi ziyareti sırasında aldığımız kararların takibini yaptık." şeklinde açıklamada bulundu.