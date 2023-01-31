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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Macaristan’da düzenlediği basın toplantısında, “Üçüncü toplantıyı iptal ettik. Brüksel’de olacaktı. NATO’da gördün. Süreç şeffaf olsun. Bu konuda en üst düzeyde de kayda geçiriyoruz” dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Macaristan’da düzenlediği basın toplantısında, “Üçüncü toplantıyı iptal ettik. Brüksel’de olacaktı. NATO’da gördün. Süreç şeffaf olsun. Bu konuda en üst düzeyde de kayda geçiriyoruz” dedi.

Politika 31.01.2023, 13:43
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Macaristan’da düzenlediği basın toplantısında, “Üçüncü toplantıyı iptal ettik. Brüksel’de olacaktı. NATO’da gördün. Süreç şeffaf olsun. Bu konuda en üst düzeyde de kayda geçiriyoruz” dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Macaristan’da düzenlediği basın toplantısında, “Üçüncü toplantıyı iptal ettik. Brüksel’de olacaktı. NATO’da gördün. Süreç şeffaf olsun. Bu konuda en üst düzeyde de kayda geçiriyoruz” dedi.

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