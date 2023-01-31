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Rol aldığı dizide payına düşen ücreti alamadığı iddiasıyla dava açan Erkan Petekkaya "Çok mağdur oldum, uzun süredir alnımızın teri orada yatıyor"
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Macaristan’da düzenlediği basın toplantısında, “Üçüncü toplantıyı iptal ettik. Brüksel’de olacaktı. NATO’da gördün. Süreç şeffaf olsun. Bu konuda en üst düzeyde de kayda geçiriyoruz” dedi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Macaristan’da düzenlediği basın toplantısında, “Üçüncü toplantıyı iptal ettik. Brüksel’de olacaktı. NATO’da gördün. Süreç şeffaf olsun. Bu konuda en üst düzeyde de kayda geçiriyoruz” dedi.
Politika 31.01.2023, 13:43
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Macaristan’da düzenlediği basın toplantısında, “Üçüncü toplantıyı iptal ettik. Brüksel’de olacaktı. NATO’da gördün. Süreç şeffaf olsun. Bu konuda en üst düzeyde de kayda geçiriyoruz” dedi.