Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Macaristan’da düzenlediği basın toplantısında, “Üçüncü toplantıyı iptal ettik. Brüksel’de olacaktı. NATO’da gördün. Süreç şeffaf olsun. Bu konuda en üst düzeyde de kayda geçiriyoruz” dedi.