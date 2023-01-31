Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Macaristan’da düzenlediği basın toplantısında, “Türkiye olarak tutumumuzu aynı. İsveç ileride yükümlülüklerini yerine getirirse bakarız. Ama şu anda İsveç’in NATO üyeliğine evet dememiz mümkün değil” dedi.