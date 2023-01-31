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Rol aldığı dizide payına düşen ücreti alamadığı iddiasıyla dava açan Erkan Petekkaya "Çok mağdur oldum, uzun süredir alnımızın teri orada yatıyor"
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Macaristan’da düzenlediği basın toplantısında, “Türkiye olarak tutumumuzu aynı. İsveç ileride yükümlülüklerini yerine getirirse bakarız. Ama şu anda İsveç’in NATO üyeliğine evet dememiz mümkün değil” dedi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Macaristan’da düzenlediği basın toplantısında, “Türkiye olarak tutumumuzu aynı. İsveç ileride yükümlülüklerini yerine getirirse bakarız. Ama şu anda İsveç’in NATO üyeliğine evet dememiz mümkün değil” dedi.
Politika 31.01.2023, 13:43
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Macaristan’da düzenlediği basın toplantısında, “Türkiye olarak tutumumuzu aynı. İsveç ileride yükümlülüklerini yerine getirirse bakarız. Ama şu anda İsveç’in NATO üyeliğine evet dememiz mümkün değil” dedi.