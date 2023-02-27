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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Macar ekip 22 saat içerisinde Türkiye’deydi. Macar ekipler Hatay ve Kahramanmaraş’ta 35 vatandaşımızı kurtardı"
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Macar ekip 22 saat içerisinde Türkiye’deydi. Macar ekipler Hatay ve Kahramanmaraş’ta 35 vatandaşımızı kurtardı"
Politika 27.02.2023, 10:57
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Macar ekip 22 saat içerisinde Türkiye’deydi. Macar ekipler Hatay ve Kahramanmaraş’ta 35 vatandaşımızı kurtardı"
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Macaristanlı mevkidaşı ile ortak basın toplantısı düzenledi