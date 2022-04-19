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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Maalesef Ramazan ayında ırkçı ve İslam karşıtlığı içeren saldırılar arttı. İsveç’te bir Neo-Nazi siyasetçi hem de polis kontrolünde Kur’an-ı Kerim’i yaktı. 15 Nisan’da New York’ta bir vatandaşımız ırkçı saldırıya u
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Maalesef Ramazan ayında ırkçı ve İslam karşıtlığı içeren saldırılar arttı. İsveç’te bir Neo-Nazi siyasetçi hem de polis kontrolünde Kur’an-ı Kerim’i yaktı. 15 Nisan’da New York’ta bir vatandaşımız ırkçı saldırıya uğradı. Ramazan ayında bu artışın tesadüf olmadığını düşünüyoruz."
Politika 19.04.2022, 12:47
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Maalesef Ramazan ayında ırkçı ve İslam karşıtlığı içeren saldırılar arttı. İsveç’te bir Neo-Nazi siyasetçi hem de polis kontrolünde Kur’an-ı Kerim’i yaktı. 15 Nisan’da New York’ta bir vatandaşımız ırkçı saldırıya uğradı. Ramazan ayında bu artışın tesadüf olmadığını düşünüyoruz."