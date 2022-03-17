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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Liderler düzeyindeki bir toplantıya da ev sahipliği yapmak istediğimizi belirtmiştik” dedi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Liderler düzeyindeki bir toplantıya da ev sahipliği yapmak istediğimizi belirtmiştik” dedi.
Politika 17.03.2022, 16:37
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Liderler düzeyindeki bir toplantıya da ev sahipliği yapmak istediğimizi belirtmiştik” dedi.