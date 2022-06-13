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- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile düzenlediği basın toplantısında “Türkiye Doğu Akdeniz’de hem kendi haklarını hem KKTC’nin hem de Kıbrıs Türk halkının haklarını savunmaya devam edecektir” dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile düzenlediği basın toplantısında “Türkiye Doğu Akdeniz’de hem kendi haklarını hem KKTC’nin hem de Kıbrıs Türk halkının haklarını savunmaya devam edecektir” dedi.

Politika 13.06.2022, 14:36
- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile düzenlediği basın toplantısında “Türkiye Doğu Akdeniz’de hem kendi haklarını hem KKTC’nin hem de Kıbrıs Türk halkının haklarını savunmaya devam edecektir” dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile düzenlediği basın toplantısında “Türkiye Doğu Akdeniz’de hem kendi haklarını hem KKTC’nin hem de Kıbrıs Türk halkının haklarını savunmaya devam edecektir” dedi.

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