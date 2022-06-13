Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile düzenlediği basın toplantısında “Türkiye Doğu Akdeniz’de hem kendi haklarını hem de KKTC’nin hem de Kıbrıs Türk halkının haklarını savunmaya devam edecektir” dedi.