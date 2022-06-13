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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile düzenlediği basın toplantısında, "Rum tarafının derdi Maraş’ı geri almak" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile düzenlediği basın toplantısında, "Rum tarafının derdi Maraş’ı geri almak" dedi.

Politika 13.06.2022, 14:00
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile düzenlediği basın toplantısında, "Rum tarafının derdi Maraş’ı geri almak" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile düzenlediği basın toplantısında, "Rum tarafının derdi Maraş’ı geri almak" dedi.

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