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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kazak mevkidaşı Mukhtar Tleuberdi ile telefonda görüştü. Çavuşoğlu, Türkiye’nin Kazakistan’a desteğini yineleyerek, Tleuberdi ile 11 Ocak’taki Türk Devletleri Teşkilatı Dışişleri Bakanları Olağanüstü Toplantısı hakkında
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kazak mevkidaşı Mukhtar Tleuberdi ile telefonda görüştü. Çavuşoğlu, Türkiye’nin Kazakistan’a desteğini yineleyerek, Tleuberdi ile 11 Ocak’taki Türk Devletleri Teşkilatı Dışişleri Bakanları Olağanüstü Toplantısı hakkında görüş alışverişinde bulundu.
Politika 07.01.2022, 13:18
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kazak mevkidaşı Mukhtar Tleuberdi ile telefonda görüştü. Çavuşoğlu, Türkiye’nin Kazakistan’a desteğini yineleyerek, Tleuberdi ile 11 Ocak’taki Türk Devletleri Teşkilatı Dışişleri Bakanları Olağanüstü Toplantısı hakkında görüş alışverişinde bulundu.