Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kastamonu’yu ziyaret etti

Bir dizi programa katılmak için Kastamonu’ya gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kastamonu Valiliği ve Kastamonu Belediyesi’ni ziyaret etti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bir dizi programa katılmak için Kastamonu’yu ziyaret etti. Bakan Çavuşoğlu’nun Kastamonu’daki ilk durağı Kastamonu Valiliği oldu. Kent protokolü tarafından karşılanan Bakan Çavuşoğlu, Kastamonu Valiliği şeref defterini imzaladı. Kastamonu Valisi Avni Çakır ile bir araya gelen Çavuşoğlu, daha sonra Kastamonu Belediyesi’ni ziyaret etti. Ziyarette Bakan Çavuşoğlu, Kastamonu Belediye Başkan Rahmi Galip Vidinlioğlu ile makamında bir araya geldi.