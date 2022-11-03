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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Karadeniz’den tahıl ihracatı konusundaki yaşanan sıkıntı Cumhurbaşkanımız sayesinde çözüldü. Kesintisiz bir şekilde devam etmesi için çabalarımızı sürdüreceğiz" dedi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Karadeniz’den tahıl ihracatı konusundaki yaşanan sıkıntı Cumhurbaşkanımız sayesinde çözüldü. Kesintisiz bir şekilde devam etmesi için çabalarımızı sürdüreceğiz" dedi.
Politika 03.11.2022, 20:05
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Karadeniz’den tahıl ihracatı konusundaki yaşanan sıkıntı Cumhurbaşkanımız sayesinde çözüldü. Kesintisiz bir şekilde devam etmesi için çabalarımızı sürdüreceğiz" dedi.