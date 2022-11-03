Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Karadeniz’den tahıl ihracatı konusundaki yaşanan sıkıntı Cumhurbaşkanımız sayesinde çözüldü. Kesintisiz bir şekilde devam etmesi için çabalarımızı sürdüreceğiz" dedi.