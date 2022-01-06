Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Japonya Dışişleri Bakanı Yoshimasa Hayashi ile bugün çevrimiçi bir görüşme gerçekleştirdi. Bakan Çavuşoğlu, Japon mevkidaşını yeni görevi vesilesiyle tebrik etti. Görüşmede, ikili ilişkiler ve ortak işbirliği alanları el

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Japonya Dışişleri Bakanı Yoshimasa Hayashi ile bugün çevrimiçi bir görüşme gerçekleştirdi. Bakan Çavuşoğlu, Japon mevkidaşını yeni görevi vesilesiyle tebrik etti. Görüşmede, ikili ilişkiler ve ortak işbirliği alanları ele alındı. Bakan Çavuşoğlu, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, ’’Tarihi dostluk bağlarımıza uygun şekilde stratejik ortaklığımızı ileri seviyelere taşımaya kararlıyız’’ ifadelerini kullandı.