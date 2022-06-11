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- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İtalya’da 4 Türk’ün içinde bulunduğu kayıp helikopterin akıbetine yönelik, "Biraz önce haber geldi. Helikopterin düştüğü bölge bulunmuş ama içindekiler hakkında henüz bilgi yok" dedi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İtalya’da 4 Türk’ün içinde bulunduğu kayıp helikopterin akıbetine yönelik, "Biraz önce haber geldi. Helikopterin düştüğü bölge bulunmuş ama içindekiler hakkında henüz bilgi yok" dedi.
Politika 11.06.2022, 14:37
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İtalya’da 4 Türk’ün içinde bulunduğu kayıp helikopterin akıbetine yönelik, "Biraz önce haber geldi. Helikopterin düştüğü bölge bulunmuş ama içindekiler hakkında henüz bilgi yok" dedi.