banner589

banner528

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
YKS için son uyarılar!
YKS için son uyarılar!
Alişan Lojistik yılın lojistik şirketi oldu
Alişan Lojistik yılın lojistik şirketi oldu
Borsa ilk yarıda yükseldi
Borsa ilk yarıda yükseldi
Fenerbahçe’de Bruma ilk antrenmanına çıktı
Fenerbahçe’de Bruma ilk antrenmanına çıktı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsveç’te yapılan terör örgütü PKK propagandalarına yönelik, "Terörle mücadelede İsveç kanunlarının yetkililerinin ne kadar gevşek olduğunu gösteriyor" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsveç’te yapılan terör örgütü PKK propagandalarına yönelik, "Terörle mücadelede İsveç kanunlarının yetkililerinin ne kadar gevşek olduğunu gösteriyor" dedi.

Politika 17.06.2022, 13:46
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsveç’te yapılan terör örgütü PKK propagandalarına yönelik, "Terörle mücadelede İsveç kanunlarının yetkililerinin ne kadar gevşek olduğunu gösteriyor" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsveç’te yapılan terör örgütü PKK propagandalarına yönelik, "Terörle mücadelede İsveç kanunlarının yetkililerinin ne kadar gevşek olduğunu gösteriyor" dedi.

Yorumlar (0)
27°
az bulutlu