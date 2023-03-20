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Depremde zarar gören bazı illerdeki elektrik ve doğal gaz borçların ertelenmesi hakkındaki Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete’de
Depremzedelerin elektrik ve doğal gaz borçlarının silinmesi hakkındaki Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete’de
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsveç’in NATO üyeliği hakkında yaptığı açıklamada, “İsveç’ten beklentimiz, terörün finansmanı, insan devşirme ve propaganda faaliyetlerini sona erdirmesi ve gerekli tedbirleri alması” dedi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsveç’in NATO üyeliği hakkında yaptığı açıklamada, “İsveç’ten beklentimiz, terörün finansmanı, insan devşirme ve propaganda faaliyetlerini sona erdirmesi ve gerekli tedbirleri alması” dedi.
Politika 20.03.2023, 20:43
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsveç’in NATO üyeliği hakkında yaptığı açıklamada, “İsveç’ten beklentimiz, terörün finansmanı, insan devşirme ve propaganda faaliyetlerini sona erdirmesi ve gerekli tedbirleri alması” dedi.