Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsveç’in NATO üyeliği hakkında yaptığı açıklamada, “İsveç’ten beklentimiz, terörün finansmanı, insan devşirme ve propaganda faaliyetlerini sona erdirmesi ve gerekli tedbirleri alması” dedi.