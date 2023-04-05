Son Dakika
- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "İsrail’in dün Mescid-i Aksa’da gerçekleştirdiği, Harem-i Şerif’in kutsiyetini ihlal ettiği saldırılar kabul edilemez" dedi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "İsrail’in dün Mescid-i Aksa’da gerçekleştirdiği, Harem-i Şerif’in kutsiyetini ihlal ettiği saldırılar kabul edilemez" dedi.
Politika 05.04.2023, 14:31
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "İsrail’in dün Mescid-i Aksa’da gerçekleştirdiği, Harem-i Şerif’in kutsiyetini ihlal ettiği saldırılar kabul edilemez" dedi.