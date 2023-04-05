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- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "İsrail’in dün Mescid-i Aksa’da gerçekleştirdiği, Harem-i Şerif’in kutsiyetini ihlal ettiği saldırılar kabul edilemez" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "İsrail’in dün Mescid-i Aksa’da gerçekleştirdiği, Harem-i Şerif’in kutsiyetini ihlal ettiği saldırılar kabul edilemez" dedi.

Politika 05.04.2023, 14:31
- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "İsrail’in dün Mescid-i Aksa’da gerçekleştirdiği, Harem-i Şerif’in kutsiyetini ihlal ettiği saldırılar kabul edilemez" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "İsrail’in dün Mescid-i Aksa’da gerçekleştirdiği, Harem-i Şerif’in kutsiyetini ihlal ettiği saldırılar kabul edilemez" dedi.

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