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İsrail Dışişleri Bakanı Lapid: “Çok yakın gelecekte İsrailli turistler Türkiye’ye korku olmaksızın dönebilecekler”
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: (İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid ile görüşme) "Bu ziyaretin Türkiye - İsrail ilişkilerini daha da geliştireceğine inanıyorum."
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: (İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid ile görüşme) "Bu ziyaretin Türkiye - İsrail ilişkilerini daha da geliştireceğine inanıyorum."
Politika 23.06.2022, 16:24
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: (İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid ile görüşme) "Bu ziyaretin Türkiye - İsrail ilişkilerini daha da geliştireceğine inanıyorum."