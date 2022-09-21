Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İspanya Dışişleri AB ve İşbirliği Bakanı José Manuel Albares Bueno ve Medeniyetler İttifakı Yüksek Temsilcisi Miguel Moratinos ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler 77. Genel Kurulu’na katılmak için geldiği New York’ta İspanya Dışişleri AB ve İşbirliği Bakanı José Manuel Albares Bueno ve Medeniyetler İttifakı Yüksek Temsilcisi Miguel Moratinos ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler 77. Genel Kurulu’na katılmak için geldiği ABD’nin New York kentinde temaslarına devam ediyor. Çavuşoğlu, Türkevi’nde İspanya Dışişleri AB ve İşbirliği Bakanı José Manuel Albares Bueno ve Medeniyetler İttifakı Yüksek Temsilcisi Miguel Moratinos ile bir araya geldi.