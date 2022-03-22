Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İslam İşbirliği Teşkilatı 48. Dışişleri Bakanları Toplantısı’nda gerçekleştirdiği konuşmasında, "Bugün Ukrayna’da yaşanan hepimizin karşı çıktığı savaş çifte standardı da göz önüne serdi. ’Burası Orta Doğu değil. ne

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İslam İşbirliği Teşkilatı 48. Dışişleri Bakanları Toplantısı’nda gerçekleştirdiği konuşmasında, "Bugün Ukrayna’da yaşanan hepimizin karşı çıktığı savaş çifte standardı da göz önüne serdi. ’Burası Orta Doğu değil. neden kan dökülüyor’ diyenleri de duyduk. Bizim için Harkov’da dökülen kan da Halep de dökülen kan da bir" dedi.