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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İran Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan ile telefonda görüştü. Görüşmede ikili ilişkiler ile başta Afganistan ve Suriye’yle bağlantılı gelişmeler olmak üzere bölgesel konular ele alındı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İran Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan ile telefonda görüştü. Görüşmede ikili ilişkiler ile başta Afganistan ve Suriye’yle bağlantılı gelişmeler olmak üzere bölgesel konular ele alındı.

Politika 21.10.2021, 15:12
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İran Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan ile telefonda görüştü. Görüşmede ikili ilişkiler ile başta Afganistan ve Suriye’yle bağlantılı gelişmeler olmak üzere bölgesel konular ele alındı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İran Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan ile telefonda görüştü. Görüşmede ikili ilişkiler ile başta Afganistan ve Suriye’yle bağlantılı gelişmeler olmak üzere bölgesel konular ele alındı.

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