Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İran Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan ile telefonda görüştü. Görüşmede ikili ilişkiler ile başta Afganistan ve Suriye’yle bağlantılı gelişmeler olmak üzere bölgesel konular ele alındı.