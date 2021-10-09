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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar’la bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.Görüşmede, ikili ilişkilerin ele alındığı bildirildi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar’la bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.Görüşmede, ikili ilişkilerin ele alındığı bildirildi.

Politika 09.10.2021, 17:40
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar’la bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.Görüşmede, ikili ilişkilerin ele alındığı bildirildi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar’la bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.Görüşmede, ikili ilişkilerin ele alındığı bildirildi.

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