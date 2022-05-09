Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Haiti’de şu anda bir kriz masası kuruldu. İçişleri Bakanıyla, Dışişleri Bakanıyla da büyükelçimiz fahri konsolosumuz da takip ediyor. En kısa zamanda kurtarmak için gerekli tüm çalışmaları yaptıklarını bize söyledi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Haiti’de şu anda bir kriz masası kuruldu. İçişleri Bakanıyla, Dışişleri Bakanıyla da büyükelçimiz fahri konsolosumuz da takip ediyor. En kısa zamanda kurtarmak için gerekli tüm çalışmaları yaptıklarını bize söylediler. Biz de takip ediyoruz. Fidye için kaçırıldıkları düşünülüyor. Şu anda sağlık durumlarıyla ilgili olumsuz bir şey yok."