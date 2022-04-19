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Milletvekili Ayvazoğlu Trabzon’da engelli ve yaşlı maaşı desteğinin 112 milyonu lirayı geçtiğini açıkladı
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Garantörlük konusunda Ukrayna NATO’nun 5’inci maddesi gibi bir garantörlük istedi. Buna herkes karşı. alternatif çözümler üretmek lazım."
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Garantörlük konusunda Ukrayna NATO’nun 5’inci maddesi gibi bir garantörlük istedi. Buna herkes karşı. alternatif çözümler üretmek lazım."
Politika 19.04.2022, 12:51
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Garantörlük konusunda Ukrayna NATO’nun 5’inci maddesi gibi bir garantörlük istedi. Buna herkes karşı. alternatif çözümler üretmek lazım."