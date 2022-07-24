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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Ukrayna’daki son gelişmeler, arabuluculuk çalışmaları ve Üçlü Muhtıranın uygulanması ele alındı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Ukrayna’daki son gelişmeler, arabuluculuk çalışmaları ve Üçlü Muhtıranın uygulanması ele alındı.
Politika 24.07.2022, 11:21
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Ukrayna’daki son gelişmeler, arabuluculuk çalışmaları ve Üçlü Muhtıranın uygulanması ele alındı.