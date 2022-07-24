Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Ukrayna’daki son gelişmeler, arabuluculuk çalışmaları ve Üçlü Muhtıranın uygulanması ele alındı.