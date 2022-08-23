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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Filistin’in ‘Fetih’ kanadı gerekse de ‘Hamas’ kanadı bizim İsrail’le ilişkilerimizin normalleşmesini istiyorlar. Çünkü onlar da biliyor ki bu diyalog sayesinde Filistin davasını daha iyi şekilde savunacağız. İsrail

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Filistin’in ‘Fetih’ kanadı gerekse de ‘Hamas’ kanadı bizim İsrail’le ilişkilerimizin normalleşmesini istiyorlar. Çünkü onlar da biliyor ki bu diyalog sayesinde Filistin davasını daha iyi şekilde savunacağız. İsrail ile ilişkilerimizin normalleşmesi demek Türkiye’nin taviz vereceği anlamına gelmez."

Politika 23.08.2022, 10:26
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Filistin’in ‘Fetih’ kanadı gerekse de ‘Hamas’ kanadı bizim İsrail’le ilişkilerimizin normalleşmesini istiyorlar. Çünkü onlar da biliyor ki bu diyalog sayesinde Filistin davasını daha iyi şekilde savunacağız. İsrail

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Filistin’in ‘Fetih’ kanadı gerekse de ‘Hamas’ kanadı bizim İsrail’le ilişkilerimizin normalleşmesini istiyorlar. Çünkü onlar da biliyor ki bu diyalog sayesinde Filistin davasını daha iyi şekilde savunacağız. İsrail ile ilişkilerimizin normalleşmesi demek Türkiye’nin taviz vereceği anlamına gelmez."

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