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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Fas Dışişleri Bakanı Nasser Bourita ile düzenlediği ortak basın toplantısında, “Kuzey Afrika’nın barışı, istikrarı ve refahı Akdeniz, Afrika ve hatta Avrupa’nın istikrarı için vazgeçilmez” dedi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Fas Dışişleri Bakanı Nasser Bourita ile düzenlediği ortak basın toplantısında, “Kuzey Afrika’nın barışı, istikrarı ve refahı Akdeniz, Afrika ve hatta Avrupa’nın istikrarı için vazgeçilmez” dedi.
Politika 11.05.2022, 22:00
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Fas Dışişleri Bakanı Nasser Bourita ile düzenlediği ortak basın toplantısında, “Kuzey Afrika’nın barışı, istikrarı ve refahı Akdeniz, Afrika ve hatta Avrupa’nın istikrarı için vazgeçilmez” dedi.