Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Fas Dışişleri Bakanı Nasser Bourita ile düzenlediği ortak basın toplantısında, “Kuzey Afrika’nın barışı, istikrarı ve refahı Akdeniz, Afrika ve hatta Avrupa’nın istikrarı için vazgeçilmez” dedi.