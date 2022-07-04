banner589

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
Otomobil ve hafif ticari araç satışları yüzde 9,3 geriledi
Otomobil ve hafif ticari araç satışları yüzde 9,3 geriledi
Borsa ilk yarıda yükseldi
Borsa ilk yarıda yükseldi
Cem Bölükbaşı, Silverstone yarışlarını tamamladı
Cem Bölükbaşı, Silverstone yarışlarını tamamladı
Uzmanlar maymun çiçeği virüsüne karşı hamileleri uyardı
Uzmanlar maymun çiçeği virüsüne karşı hamileleri uyardı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "(Ermenistan’la normalleşme süreci) Bizim gördüğümüz engel Ermenistan üzerindeki baskı. Bu da Ermenistan’ın normalleşme sürecinde cesur adım atmasının önünde engel oluyor. Yapıcı diyaloğumuzu devam ettirmek istiyoru

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "(Ermenistan’la normalleşme süreci) Bizim gördüğümüz engel Ermenistan üzerindeki baskı. Bu da Ermenistan’ın normalleşme sürecinde cesur adım atmasının önünde engel oluyor. Yapıcı diyaloğumuzu devam ettirmek istiyoruz. Bundan sonraki görüşmeler niye Türkiye ve Ermenistan’da olmasın? Henüz Ermenistan buna hazır değil. İleride bu tür görüşmeler olabilir."

Politika 04.07.2022, 14:49
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "(Ermenistan’la normalleşme süreci) Bizim gördüğümüz engel Ermenistan üzerindeki baskı. Bu da Ermenistan’ın normalleşme sürecinde cesur adım atmasının önünde engel oluyor. Yapıcı diyaloğumuzu devam ettirmek istiyoru

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "(Ermenistan’la normalleşme süreci) Bizim gördüğümüz engel Ermenistan üzerindeki baskı. Bu da Ermenistan’ın normalleşme sürecinde cesur adım atmasının önünde engel oluyor. Yapıcı diyaloğumuzu devam ettirmek istiyoruz. Bundan sonraki görüşmeler niye Türkiye ve Ermenistan’da olmasın? Henüz Ermenistan buna hazır değil. İleride bu tür görüşmeler olabilir."

Yorumlar (0)
29°
açık