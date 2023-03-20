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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Dünyanın her yerinden gelen kurtarma ekipleri vatandaşlarımızı kurtarmak için canlarını tehlikeye attılar. Bu dostluğunuzu unutmayacağız” dedi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Dünyanın her yerinden gelen kurtarma ekipleri vatandaşlarımızı kurtarmak için canlarını tehlikeye attılar. Bu dostluğunuzu unutmayacağız” dedi.
Politika 20.03.2023, 16:59
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Dünyanın her yerinden gelen kurtarma ekipleri vatandaşlarımızı kurtarmak için canlarını tehlikeye attılar. Bu dostluğunuzu unutmayacağız” dedi.