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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Doha Forumunda yaptığı konuşmada, "Türkiye NATO bütçesine katkıda ilk 8’de. Türkiye NATO’nun sağlam bir müttefikidir" dedi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Doha Forumunda yaptığı konuşmada, "Türkiye NATO bütçesine katkıda ilk 8’de. Türkiye NATO’nun sağlam bir müttefikidir" dedi.
Politika 26.03.2022, 17:30
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Doha Forumunda yaptığı konuşmada, "Türkiye NATO bütçesine katkıda ilk 8’de. Türkiye NATO’nun sağlam bir müttefikidir" dedi.