Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "(Deprem sonrasında sınır kapılarının açıldığı iddiaları) PKK’nın ve YPG’nin kontrol ettiği yerlerde kapı açılması söz konusu değildir. Yoğun bir şekilde mülteci akımı var bilgisi de doğru değildir"