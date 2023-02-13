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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "(Deprem sonrasında sınır kapılarının açıldığı iddiaları) PKK’nın ve YPG’nin kontrol ettiği yerlerde kapı açılması söz konusu değildir. Yoğun bir şekilde mülteci akımı var bilgisi de doğru değildir"
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "(Deprem sonrasında sınır kapılarının açıldığı iddiaları) PKK’nın ve YPG’nin kontrol ettiği yerlerde kapı açılması söz konusu değildir. Yoğun bir şekilde mülteci akımı var bilgisi de doğru değildir"
Politika 13.02.2023, 15:44
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "(Deprem sonrasında sınır kapılarının açıldığı iddiaları) PKK’nın ve YPG’nin kontrol ettiği yerlerde kapı açılması söz konusu değildir. Yoğun bir şekilde mülteci akımı var bilgisi de doğru değildir"