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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "(Deprem dolayısıyla yurt dışından gelen personel) 13 Şubat tarihinden itibaren 77 ülkeden 9 bin 401 personel sahada. 747 ilave personel de yolda."
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "(Deprem dolayısıyla yurt dışından gelen personel) 13 Şubat tarihinden itibaren 77 ülkeden 9 bin 401 personel sahada. 747 ilave personel de yolda."
Politika 13.02.2023, 15:31
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "(Deprem dolayısıyla yurt dışından gelen personel) 13 Şubat tarihinden itibaren 77 ülkeden 9 bin 401 personel sahada. 747 ilave personel de yolda."