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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Cuma günü başlayan İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları ve İsrailli fanatik Yahudi grupların Mescid-i Aksa’ya girme girişimleri kabul edilemez. Hiçbir gerekçe masum insanların, Ala Abdullah yavrumuz gibi 5 yaşınd

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Cuma günü başlayan İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları ve İsrailli fanatik Yahudi grupların Mescid-i Aksa’ya girme girişimleri kabul edilemez. Hiçbir gerekçe masum insanların, Ala Abdullah yavrumuz gibi 5 yaşındaki kız çocuklarının öldürülmesini maruz gösteremez."

Politika 08.08.2022, 11:15
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Cuma günü başlayan İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları ve İsrailli fanatik Yahudi grupların Mescid-i Aksa’ya girme girişimleri kabul edilemez. Hiçbir gerekçe masum insanların, Ala Abdullah yavrumuz gibi 5 yaşınd

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Cuma günü başlayan İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları ve İsrailli fanatik Yahudi grupların Mescid-i Aksa’ya girme girişimleri kabul edilemez. Hiçbir gerekçe masum insanların, Ala Abdullah yavrumuz gibi 5 yaşındaki kız çocuklarının öldürülmesini maruz gösteremez."

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