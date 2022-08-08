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Bakan Çavuşoğlu: "(Türkiye’nin sınır ötesi operasyonları) Suriye’nin ve Irak’ın toprak bütünlüğü bakımından bu operasyonların bir önemi var. Biz bunu yapmasak ne DEAŞ temizlenirdi ne YPG-PKK"
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Cuma günü başlayan İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları ve İsrailli fanatik Yahudi grupların Mescid-i Aksa’ya girme girişimleri kabul edilemez. Hiçbir gerekçe masum insanların, Ala Abdullah yavrumuz gibi 5 yaşınd
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Cuma günü başlayan İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları ve İsrailli fanatik Yahudi grupların Mescid-i Aksa’ya girme girişimleri kabul edilemez. Hiçbir gerekçe masum insanların, Ala Abdullah yavrumuz gibi 5 yaşındaki kız çocuklarının öldürülmesini maruz gösteremez."
Politika 08.08.2022, 11:15
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Cuma günü başlayan İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları ve İsrailli fanatik Yahudi grupların Mescid-i Aksa’ya girme girişimleri kabul edilemez. Hiçbir gerekçe masum insanların, Ala Abdullah yavrumuz gibi 5 yaşındaki kız çocuklarının öldürülmesini maruz gösteremez."