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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Çok uzun yolculukta ilk adımları atıyoruz. Hasar 1,36 milyar dolar olarak hesaplanmıştır. Burada özellikle halkın geri dönmesini sağlayacak çalışmalar yapmamız gerekiyor" dedi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Çok uzun yolculukta ilk adımları atıyoruz. Hasar 1,36 milyar dolar olarak hesaplanmıştır. Burada özellikle halkın geri dönmesini sağlayacak çalışmalar yapmamız gerekiyor" dedi.
Politika 20.03.2023, 17:02
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Çok uzun yolculukta ilk adımları atıyoruz. Hasar 1,36 milyar dolar olarak hesaplanmıştır. Burada özellikle halkın geri dönmesini sağlayacak çalışmalar yapmamız gerekiyor" dedi.