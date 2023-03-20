Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Çok uzun yolculukta ilk adımları atıyoruz. Hasar 103,6 milyar dolar olarak hesaplanmıştır. Burada özellikle halkın geri dönmesini sağlayacak çalışmalar yapmamız gerekiyor" dedi.