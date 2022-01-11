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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çin Halk Cumhuriyeti’ni ziyaret edecek. Görüşmelerde, ikili ilişkilerin yanı sıra, güncel bölgesel ve uluslararası konular ele alınması bekleniyor.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çin Halk Cumhuriyeti’ni ziyaret edecek. Görüşmelerde, ikili ilişkilerin yanı sıra, güncel bölgesel ve uluslararası konular ele alınması bekleniyor.
Politika 11.01.2022, 11:54
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çin Halk Cumhuriyeti’ni ziyaret edecek. Görüşmelerde, ikili ilişkilerin yanı sıra, güncel bölgesel ve uluslararası konular ele alınması bekleniyor.