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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çek mevkidaşı Jan Lipavsky ile gerçekleştirdiği basın toplantısında, Finlandiya ve İsveç’in NATO üyelik sürecine değinerek, "Tüm müttefiklerin endişelerinin dikkate alınması gerektiğini düşünüyoruz. Bu ülkelerin ter

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çek mevkidaşı Jan Lipavsky ile gerçekleştirdiği basın toplantısında, Finlandiya ve İsveç’in NATO üyelik sürecine değinerek, "Tüm müttefiklerin endişelerinin dikkate alınması gerektiğini düşünüyoruz. Bu ülkelerin teröre verdiği destek açık. Bu konudaki endişelerimizi her iki ülkeye de ilettik, yanıt bekliyoruz" dedi.

Politika 11.06.2022, 13:32
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çek mevkidaşı Jan Lipavsky ile gerçekleştirdiği basın toplantısında, Finlandiya ve İsveç’in NATO üyelik sürecine değinerek, "Tüm müttefiklerin endişelerinin dikkate alınması gerektiğini düşünüyoruz. Bu ülkelerin ter

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çek mevkidaşı Jan Lipavsky ile gerçekleştirdiği basın toplantısında, Finlandiya ve İsveç’in NATO üyelik sürecine değinerek, "Tüm müttefiklerin endişelerinin dikkate alınması gerektiğini düşünüyoruz. Bu ülkelerin teröre verdiği destek açık. Bu konudaki endişelerimizi her iki ülkeye de ilettik, yanıt bekliyoruz" dedi.

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