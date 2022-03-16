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Şehit ailesi ve gazilere övünç madalyaları törenle verildi... Yazıcı: “Ayağımız gitmiş hiç önemli değil bu vatana canımız feda olsun”
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Bunların hepsini samimi bir ortamda ele aldık. Amacımız yaşananlardan ders alıp barış ve istikrar için hep birlikte çalışmaktır. Rusya ve Ukrayna’nın bize güveni olmasaydı bu çalışmaları yerine getiremezdik" d
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Bunların hepsini samimi bir ortamda ele aldık. Amacımız yaşananlardan ders alıp barış ve istikrar için hep birlikte çalışmaktır. Rusya ve Ukrayna’nın bize güveni olmasaydı bu çalışmaları yerine getiremezdik" dedi.
Politika 16.03.2022, 15:51
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Bunların hepsini samimi bir ortamda ele aldık. Amacımız yaşananlardan ders alıp barış ve istikrar için hep birlikte çalışmaktır. Rusya ve Ukrayna’nın bize güveni olmasaydı bu çalışmaları yerine getiremezdik" dedi.