Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Bunların hepsini samimi bir ortamda ele aldık. Amacımız yaşananlardan ders alıp barış ve istikrar için hep birlikte çalışmaktır. Rusya ve Ukrayna’nın bize güveni olmasaydı bu çalışmaları yerine getiremezdik" d

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Bunların hepsini samimi bir ortamda ele aldık. Amacımız yaşananlardan ders alıp barış ve istikrar için hep birlikte çalışmaktır. Rusya ve Ukrayna’nın bize güveni olmasaydı bu çalışmaları yerine getiremezdik" dedi.