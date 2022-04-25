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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "2022 yılı için makine ekipman alımı ve kırsal altyapı yatırımları için 32 bin 572 çiftçimiz ile tarıma dayalı yatırımlar için 418 girişimcimize 1,1 milyar lira hibe sağlayacağız."
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Brezilyalı mevkidaşı Carlos Alberto Franco França ile yaptığı ortak basın toplantısında, “Türkiye ile Brezilya arasında 160 yıldan uzun süre öncesine dayanan güçlü bağlar var” dedi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Brezilyalı mevkidaşı Carlos Alberto Franco França ile yaptığı ortak basın toplantısında, “Türkiye ile Brezilya arasında 160 yıldan uzun süre öncesine dayanan güçlü bağlar var” dedi.
Politika 25.04.2022, 19:24
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Brezilyalı mevkidaşı Carlos Alberto Franco França ile yaptığı ortak basın toplantısında, “Türkiye ile Brezilya arasında 160 yıldan uzun süre öncesine dayanan güçlü bağlar var” dedi.