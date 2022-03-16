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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Bölgedeki şartların zorluğuna rağmen diplomasiye olan inancımızı kaybetmedik. Belarus’taki görüşmeleri destekliyoruz ve olumlu sonuç getirmesini temenni ediyoruz" dedi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Bölgedeki şartların zorluğuna rağmen diplomasiye olan inancımızı kaybetmedik. Belarus’taki görüşmeleri destekliyoruz ve olumlu sonuç getirmesini temenni ediyoruz" dedi.
Politika 16.03.2022, 15:47
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Bölgedeki şartların zorluğuna rağmen diplomasiye olan inancımızı kaybetmedik. Belarus’taki görüşmeleri destekliyoruz ve olumlu sonuç getirmesini temenni ediyoruz" dedi.