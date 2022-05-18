Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Blinken ile yaptığı görüşmede, Halkbank davasını gündeme getirdiklerini belirterek, ABD’nin Suriye’nin kuzeyinde terör örgütü PKK/YPG’ye verdiği destekten duyulan rahatsızlığı dile getirdiklerini ifade etti.