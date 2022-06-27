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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Biz İran’a yönelik tek taraflı yaptırımlara her zaman karşı olduk. Bu yaptırımları doğru bulmuyoruz. Umuyoruz ki Nükleer Anlaşma’nın yeniden işler hale getirilmesi için tüm taraflar adımları atarlar."

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Biz İran’a yönelik tek taraflı yaptırımlara her zaman karşı olduk. Bu yaptırımları doğru bulmuyoruz. Umuyoruz ki Nükleer Anlaşma’nın yeniden işler hale getirilmesi için tüm taraflar adımları atarlar."

Politika 27.06.2022, 18:52
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Biz İran’a yönelik tek taraflı yaptırımlara her zaman karşı olduk. Bu yaptırımları doğru bulmuyoruz. Umuyoruz ki Nükleer Anlaşma’nın yeniden işler hale getirilmesi için tüm taraflar adımları atarlar."

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Biz İran’a yönelik tek taraflı yaptırımlara her zaman karşı olduk. Bu yaptırımları doğru bulmuyoruz. Umuyoruz ki Nükleer Anlaşma’nın yeniden işler hale getirilmesi için tüm taraflar adımları atarlar."

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