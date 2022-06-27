Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Biz İran’a yönelik tek taraflı yaptırımlara her zaman karşı olduk. Bu yaptırımları doğru bulmuyoruz. Umuyoruz ki Nükleer Anlaşma’nın yeniden işler hale getirilmesi için tüm taraflar adımları atarlar."