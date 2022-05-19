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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: “Yunanistan’ın Ege Denizi’nde geri itmeleri birçok hayatın kaybolmasına neden oluyor”
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’ndaki Uluslararası Göç Gözden Geçirme Forumu’nda yaptığı konuşmada, Yunanistan’ın Ege Denizi’nde göçmenleri geri itmesinin bir çok can kaybına neden olduğunu ifade etti.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’ndaki Uluslararası Göç Gözden Geçirme Forumu’nda yaptığı konuşmada, Yunanistan’ın Ege Denizi’nde göçmenleri geri itmesinin bir çok can kaybına neden olduğunu ifade etti.
Politika 19.05.2022, 18:21
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’ndaki Uluslararası Göç Gözden Geçirme Forumu’nda yaptığı konuşmada, Yunanistan’ın Ege Denizi’nde göçmenleri geri itmesinin bir çok can kaybına neden olduğunu ifade etti.