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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Halid El-Meşri’yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul etti.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı Elizabeth Truss ile telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede ikili ilişkiler ve bazı bölgesel konular ele alındı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı Elizabeth Truss ile telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede ikili ilişkiler ve bazı bölgesel konular ele alındı.
Politika 10.11.2021, 13:41
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı Elizabeth Truss ile telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede ikili ilişkiler ve bazı bölgesel konular ele alındı.