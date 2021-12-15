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Amerika Merkez Bankası FED, faiz oranını yüzde 0-0.25 aralığında sabit tuttu. 2022’de faiz artırımı sinyali verildi.
- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşik Arap Emirlikleri’nde yaptığı açıklamada, "Eski Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç’ı, Ermenistan Özel Temsilcisi olarak görevlendireceğiz" dedi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşik Arap Emirlikleri’nde yaptığı açıklamada, "Eski Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç’ı, Ermenistan Özel Temsilcisi olarak görevlendireceğiz" dedi.
Politika 15.12.2021, 21:20
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşik Arap Emirlikleri’nde yaptığı açıklamada, "Eski Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç’ı, Ermenistan Özel Temsilcisi olarak görevlendireceğiz" dedi.