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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Beyrut’ta Lübnan Dışişleri Bakanı Abdallah Bouhabib ile düzenlendiği ortak basın toplantısında "Suriyelilerin Suriye dönmesinde konusundaki iş birliğimizi hayata geçirme konusunda bugün mutabık kaldık " dedi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Beyrut’ta Lübnan Dışişleri Bakanı Abdallah Bouhabib ile düzenlendiği ortak basın toplantısında "Suriyelilerin Suriye dönmesinde konusundaki iş birliğimizi hayata geçirme konusunda bugün mutabık kaldık " dedi.
Politika 16.11.2021, 14:51
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Beyrut’ta Lübnan Dışişleri Bakanı Abdallah Bouhabib ile düzenlendiği ortak basın toplantısında "Suriyelilerin Suriye dönmesinde konusundaki iş birliğimizi hayata geçirme konusunda bugün mutabık kaldık " dedi.