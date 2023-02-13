Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: (Belçika Başbakanı’nın mülteci açıklamaları) "Belçika veya başka Avrupa ülkeleri Suriye’deki veya bizdeki Suriyelileri ülkelerine götürmek istiyorlarsa biz onlara yardımcı oluruz."