Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Bartın’da

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bir dizi ziyaret için Bartın’a geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bir dizi ziyaret çerçevesinde Bartın Valiliği’ni ziyaret etti. Bakan Çavuşoğlu, Bartın Valisi Dr. Nurtaç Arslan, AK Parti Grup Başkanvekili Yılmaz Tunç ve protokol tarafından karşılandı. Çavuşoğlu, Valilik şeref defterini imzaladıktan sonra Vali’den brifing aldı. Bakan Çavuşoğlu ardından Amasra ilçesine hareket etti.