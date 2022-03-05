Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycanlı mevkidaşı Ceyhun Bayramov ile gerçekleştirdiği basın toplantısında, "Ukrayna’daki gelişmeleri endişeyle izliyoruz. Haksız ve hukuksuz bu saldırının bir an önce sona ermesini istiyoruz. Her iki ülkeyle (Rusya-Ukrayna) ilişkisi olan iki ülkeyiz Türkiye ve Azerbaycan olarak" dedi.